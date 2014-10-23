«Украинская правда» получила нового главного редактора
Новым главным редактором "Украинской правды" стала основатель медиапроект Hubs Севгиль Мусаева.
Об этом сообщила экс-главный редактор издания Алена Притула на своей странице в Facebook.
Вместе с Мусаевой на работу в "Украинскую правду" переходит журналист Мария Жартовская.
Притула отметила, что приход нового главреда не означает смены основных принципов работы или смены собственников издания. Сама она по-прежнему намерена заниматься изданием, и сконцентрируется на стратегии издания и спецпроектах.
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Севгиль Мусаева-Боровик родилась в 1987 году. Она является основателем и экс-главным редактором делового интернет-издания Hubs, а также бывшей корреспонденткой Forbes Украина.
Мусаева специализируется на нефтегазовой тематике и топливно-энергетическом комплексе. Она провела расследования о бизнесе Сергея Курченко, нефтегазовых делах Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского и доходах Юрия Иванющенко. Пять раз получала «Премию деловых кругов PRESSзвание.