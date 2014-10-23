«Украинская правда» получила нового главного редактора

12:51, 23 октября 2014
Общество
1

Новым главным редактором "Украинской правды" стала основатель медиапроект Hubs Севгиль Мусаева.

/ redactor.in.ua

Об этом сообщила экс-главный редактор издания Алена Притула на своей странице в Facebook.

Вместе с Мусаевой на работу в "Украинскую правду" переходит журналист Мария Жартовская.

Притула отметила, что приход нового главреда не означает смены основных принципов работы или смены собственников издания. Сама она по-прежнему намерена заниматься изданием, и сконцентрируется на стратегии издания и спецпроектах.

Читайте такжеАктивисты и журналисты, которые идут в парламент, оставляют свои организации

Севгиль Мусаева-Боровик родилась в 1987 году. Она является основателем и экс-главным редактором делового интернет-издания Hubs, а также бывшей корреспонденткой Forbes Украина.

Мусаева специализируется на нефтегазовой тематике и топливно-энергетическом комплексе. Она провела расследования о бизнесе Сергея Курченко, нефтегазовых делах Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского и доходах Юрия Иванющенко. Пять раз получала «Премию деловых кругов PRESSзвание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter