«Украинская правда» получила нового главного редактора

Об этом сообщила экс-главный редактор издания Алена Притула на своей странице в Facebook.

Вместе с Мусаевой на работу в "Украинскую правду" переходит журналист Мария Жартовская.

Притула отметила, что приход нового главреда не означает смены основных принципов работы или смены собственников издания. Сама она по-прежнему намерена заниматься изданием, и сконцентрируется на стратегии издания и спецпроектах.

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Севгиль Мусаева-Боровик родилась в 1987 году. Она является основателем и экс-главным редактором делового интернет-издания Hubs, а также бывшей корреспонденткой Forbes Украина.

Мусаева специализируется на нефтегазовой тематике и топливно-энергетическом комплексе. Она провела расследования о бизнесе Сергея Курченко, нефтегазовых делах Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского и доходах Юрия Иванющенко. Пять раз получала «Премию деловых кругов PRESSзвание.