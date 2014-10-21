По делу Курченко к ответственности привлечены трое бывших чиновников

Как сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, главное следственное управление продолжает расследование преступлений, связанных с деятельностью преступной организации Сергея Курченко.

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Так, одной из схем преступной деятельности было присвоение в период с 2009 года по февраль 2014 года при пособничестве служебных лиц Кабинета министров, профильных министерств, аукционного комитета и областных государственных администраций сжиженного газа для потребностей населения по заниженным льготным ценам, разница которого с реальной рыночной стоимостью соответствующих объемов реализации сжиженного газа составила более 2 млрд грн.

На сегодняшний день к уголовной ответственности по фактами присвоения государственного имущества в особо крупных размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовной кодекса, привлекаются 3 бывших заместителей председателей областных государственных администраций, а именно Харьковской, Киевской и Черкасской областей.

Досудебное расследование продолжается.