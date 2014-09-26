Переселенцы с востока возвращаются домой, но только за вещами на зиму
21:40, 26 сентября 2014Общество
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Переселенцы признаются, что не готовы вернуться домой навсегда.
REUTERS
После восстановления железнодорожного движения в направлении Луганска и Константиновки Донецкой области переселенцы с востока начали ехать домой. Большинство переселенцев едут проверить состояние недвижимости и за вещами на зиму.
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Немногие рискуют вернуться в свои дома навсегда.
Переселенцы с Востока начали ехать домой
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