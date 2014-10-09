В Донецкую область доставлена гуманитарная помощь ООН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной госадминистрации. "Представители ООН во главе с руководителем представительства УКБ в Украине, Молдове и Беларуси Олдрихом Андрисеком доставили в Святогорск, где в пансионате "Славяногорский" проживают временные переселенцы, тысячу теплых одеял и 400 единиц теплой одежды для женщин, мужчин и подростков", - говорится в сообщении.

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Кроме теплых вещей, представители ООН привезли в Донецкую область 50 упаковок специального строительного брезента, с помощью которого можно быстро восстановить 10 тыс. кв. м кровли в поврежденных домах. Это позволит части граждан быстрее вернуться в свои дома. Груз доставили в славянский поселок Семеновка и город Северск Артемовского района.