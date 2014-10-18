Комбаты батальонов призвали президента запретить сериалы о российских силовиках

Комбаты добровольческих батальонов обратились с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой принять меры по прекращению трансляции на украинских телеканалах фильмов или сериалов о российских военнослужащих и силовиках.

Об этом сообщили в Штабе национальной защиты Днепропетровской области, передает Радио «Свобода».

По данным из штаба, письмо подписали командир полка «Днепр-1» Юрий Береза, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко и командир батальона «Миротворец» Андрей Тетерук.

Комбаты выразили возмущение политикой украинских телеканалов, в частности, присутствием на них российской пропаганды.

«Господин президент, почему, если вечером включить телевизор, создается впечатление, что в нашей стране нет войны? Почему на украинских каналах показывают российские сериалы, где героями делают наших врагов? Почему наши матери, дети, любимые вынуждены смотреть сериалы о героях, которые являются российскими военными? Люди с шевроном РФ и ее военных структур убивают нас!» – заявили комбаты.

Кроме того, командиры добровольческих батальонов пригласили владельцев телеканалов побывать в зоне боевых действий.

«Пусть сходят хоть раз в разведку, поспят в окопах под артиллерийскими обстрелами «Градов» и «Буков», возможно тогда они запомнят, как выглядит враг», - отметили они.

Комбаты попросили Порошенко прекратить «трансляцию российской пропаганды в виде медиа-продукта, включая сериалы, фильмы, развлекательные программы, в которых с воодушевлением и идеализацией изображен наш враг».

Как сообщал УНИАН, весной этого года Группа «1+1 медиа» была инициатором отказа от трансляции российских сериалов, которые восхваляют вооруженные силы России и ФСБ. На телеканалах этой группы были сняты с показа соответствующие продукты.

2 сентября Государственное агентство по вопросам кино инициировало запрещение к показу в Украине российской кинопродукции, которая пропагандирует деятельность российских военных, силовиков или имеет любую антиукраинскую направленность.

Также в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается запретить трансляцию в Украине Аудиовизуальных произведений, прославляющих российских или советских силовиков.