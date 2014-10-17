Увеличился поток людей, выезжающих из Донецка и соседних городов

Об этом сообщил спикер мнформационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Увеличивается количество мирных граждан, которые выезжают из Донецка и соседних городов", - сказал он.

По словам Андрея Лысенко, "чтобы помешать этому, террористы отдали приказ ставить специальные пометки не только в паспортах членов незаконных вооруженных формирований, но и в паспортах мирных жителей Донецка. Таким образом, террористы пытаются запугать отбывающих мирных жителей, что они будут идентифицированы украинскими силовиками как боевики".