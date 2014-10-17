Увеличился поток людей, выезжающих из Донецка и соседних городов
14:25, 17 октября 2014Общество
0
Количество людей, которые покидают Донецк и соседние города в последние несколько дней существенно увеличилось.
REUTERS
Об этом сообщил спикер мнформационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ Донецке при обстрелах пострадали 4 мирных жителя, разрушены дома (фото)
"Увеличивается количество мирных граждан, которые выезжают из Донецка и соседних городов", - сказал он.
По словам Андрея Лысенко, "чтобы помешать этому, террористы отдали приказ ставить специальные пометки не только в паспортах членов незаконных вооруженных формирований, но и в паспортах мирных жителей Донецка. Таким образом, террористы пытаются запугать отбывающих мирных жителей, что они будут идентифицированы украинскими силовиками как боевики".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter