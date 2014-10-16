Боевики из «Градов» обстреляли мирных людей в селе на Донетчине
13:54, 16 октября 2014Политика
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Террористы обстреляли из установок «Град» жилые дома в селе Никишино Донецкой области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Террористы не прекращают обстреливать жилые кварталы на временно подконтрольной им территории», - отметил он.
«Так, в Шахтерском районе Донецкой области из установок «Град» они обстреляли жилые дома в с. Никишино», - добавил Лысенко.
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