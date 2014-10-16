Боевики из «Градов» обстреляли мирных людей в селе на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Террористы не прекращают обстреливать жилые кварталы на временно подконтрольной им территории», - отметил он.

«Так, в Шахтерском районе Донецкой области из установок «Град» они обстреляли жилые дома в с. Никишино», - добавил Лысенко.