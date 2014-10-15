Мэр Донецка: Жители Донбасса не заслужили всего этого

Зато в интервью DW он выразил свои чувства в отношении событий в регионе.

"Единственное чувство - горечь. Я чувствую огромное горе тех людей, которые живут сегодня на Востоке Украины. Они не заслужили всего этого. Нельзя так относиться к мирному населению и применять то вооружение, которое сегодня применяется против людей, против мирных городов Донбасса", - сказал Лукьянченко.

По его словам, масштаб разрушений на Донбассе очень значительный.

Читайте такжеВ Донецке остаются 700 тыс. человек"Разрушено более 1600 объектов жилья и социального назначения, в том числе 28 школ, 19 детских садов и много объектов инфраструктуры, очень пострадали почти все объекты энергетики и угольной промышленности. Если сегодня не прекратить дальнейшие разрушения, то этот процесс станет необратимым", - сказал он.

Кроме того, Лукьянченко отметил, что город Донецк до сих пор платит налоги в казну, а не боевикам.

"Нам необходимо решать очень много социальных вопросов. Потому что в городе четвертый месяц не выплачивается пенсия, есть задолженность по зарплате. Хотя сегодня город Донецк платит налоги в Украину, а не в "ДНР". Поэтому требуется адекватное решение относительно социальной защиты населения. Я благодарен Министерству финансов и Госказначейству за то, что они все-таки поддерживают самые уязвимые слои населения Донецка", - сказал мэр Донецка.

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