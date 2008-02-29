Работники тюрем и колоний должны получать специальное высшее образование

Общественный совет при Государственном департаменте Украины по вопросам исполнения наказаний инициирует создание высшего учебного заведения для подготовки специалистов для службы в пенитенциарной системе.

Как передает кореспондент УНИАН, такую инициативу сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучила член Общественного совета при Государственном департаменте Украины по вопросам исполнения наказаний, юрист Украинско-Американского Бюро по защите прав человека Татьяна ЯБЛОНСКАЯ.

«Создание специального учебного заведения крайне необходимо. Психология в общем учебном заведении и психология, связанная с работой в пенитенциарной системе, – это совершенно разные вещи. И это должно быть», - сказала Т.ЯБЛОНСКАЯ.

Общественный совет также считает нецелесообразным подчинение Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Министерству юстиции. «Госдепартамент подчинен Кабинету Министров, и этого достаточно. А если появится еще одна надстройка, то появится еще много чиновников, которые будут имитировать какую-то деятельность», - пояснила она.

В свою очередь член Общественного совета при Государственном департаменте Украины по вопросам исполнения наказаний, поэт Владимир ЦЫБУЛЬКО віразил мнение, что переподчинение Госдепартамента Министерству юстиции будет способствовать созданию «коррупционной накладки».

Как сообщал УНИАН, ряд правозащитных организаций обратились с открытым письмом к Президенту и правительству с просьбой навести порядок в системе по вопросам исполнения наказаний.

Как отметил эксперт по пенитенциарным вопросам Александр БЕЦА, «правозащитные организации считают, что государственная уголовная исполнительная служба Украины как самостоятельный орган власти при нынешнем ее руководстве не в состоянии компетентно, прозрачно, ответственно и эффективно выполнять возложенные на нее функции и задачи».

Справка УНИАН. Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА года постановлением № 916 от 11 июля 2007 года решением подчинил Государственный департамента по вопросам исполнения наказаний Министерству юстиции Украины, тем самым лишив Департамент статуса центрального органа исполнительной власти в этой сфере.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом в августе 2007 года остановил действие соответствующего постановления Кабинета Министров и обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности этого решения правительства.