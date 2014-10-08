ООН: боевики пытают задержанных и имитируют их казнь
15:25, 08 октября 2014Общество
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Боевики на Донбассе пытают и жестоко обращаются с задержанными, в том числе имитируют казнь и применяют сексуальное насилие.
REUTERS
Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Украине, опубликованном сегодня.
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В докладе отмечается, что в период с 24 августа по 5 сентября фиксировалось резкое увеличение задержаний, проводившихся незаконными вооруженными формированиями, которые "пытали и жестоко вели себя с задержанными, включая имитацию казни и сексуальное насилие".
В ООН также отмечают, что "поступали сообщения о жестоком поведении с задержанными со стороны Вооруженных сил Украины и милиции".
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