ООН: боевики пытают задержанных и имитируют их казнь

Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Украине, опубликованном сегодня.

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В докладе отмечается, что в период с 24 августа по 5 сентября фиксировалось резкое увеличение задержаний, проводившихся незаконными вооруженными формированиями, которые "пытали и жестоко вели себя с задержанными, включая имитацию казни и сексуальное насилие".

В ООН также отмечают, что "поступали сообщения о жестоком поведении с задержанными со стороны Вооруженных сил Украины и милиции".