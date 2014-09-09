СБУ задержала члена "ДНР" по подозрению в пытках и расстреле мирных жителей

Как сообщает пресс-служба СБУ, он лично пытал и расстреливал мирных жителей. "Установлено, что 24-летний житель Дружковки вместе со своим отцом в июне добровольно вошли в состав "расстрельной группы №1 НКВД комендатуры города Дружковка". Главарем банды был террорист по прозвищу Кисель", - говорится в сообщении.

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Местные жители называют имена минимум 5 граждан, которых изверги казнили в лесополосе поселка Донской на окраине Дружковки. Свидетели рассказывают об особой жестокости, с которой "К" пытал своих земляков.

В рамках уголовного производства по ст. 115, 121, 126, 127, 258-3 Уголовного кодекса ("убийство", "умышленное тяжкое телесное повреждение", "побои и истязания", "пытки", "террористическая деятельность") проводятся неотложные оперативно-следственные действия.