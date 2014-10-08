ООН зафиксировала подкрепление боевиков из России в конце августа - начале сентября

Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека в отношении Украины, опубликованном сегодня, 8 октября.

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«Доклад миссии 35-ти наблюдателей ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 18 августа по 16 сентября, отмечает, что с 24 августа по 5 сентября вооруженные группы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» были подкреплены увеличением количества иностранных боевиков, в том числе граждан из Российской Федерации», - говорится в отчете.