В части школ Донецка сегодня начались занятия
12:20, 01 октября 2014Общество
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В части школ Донецка сегодня начался учебный год.
В Донецке часть детей пошла в школу / УНИАН
Об этом в интервью корреспонденту УНИАН заявил первый заместитель мэра Донецка Константин Савинов.
Пока у него нет точных данных о том, сколько детей в Донецке пришли сегодня в школу.
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«Данные будут к концу дня относительно количества работающих школ и количества учащихся. Сейчас сказать сложно, вы же видите, продолжается обстрел, и в некоторых школах просто опасно. Поэтому решение об открытии каждой школы принимается индивидуально», - отметил Савинов.
Чиновник добавил, что решение об открытии школ в Донецке принимало управления образования Донецкого городского совета.
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