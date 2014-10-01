В части школ Донецка сегодня начались занятия

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН заявил первый заместитель мэра Донецка Константин Савинов.

Пока у него нет точных данных о том, сколько детей в Донецке пришли сегодня в школу.

Читайте такжеНа Донбассе 1 сентября не открылось более 900 школ

«Данные будут к концу дня относительно количества работающих школ и количества учащихся. Сейчас сказать сложно, вы же видите, продолжается обстрел, и в некоторых школах просто опасно. Поэтому решение об открытии каждой школы принимается индивидуально», - отметил Савинов.

Чиновник добавил, что решение об открытии школ в Донецке принимало управления образования Донецкого городского совета.