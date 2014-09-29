Во всех школах Луганска 1 октября начинается учебный процесс

Как сообщила пресс-служба городского совета, технически пригодны для учебного процесса 44 школы, они будут открыты 1 октября.

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Ситуация с теми объектами, которые пострадали во время вооруженного конфликта, на сегодняшний день не изменилась. Поэтому учеников школ №7, 14, 29, 34, 35, 39, 51 примут учебные учреждения города №1, 13, 23, 38, 50, 55. Для детей из Большой и Малой Вергунки, а также Красного Яра, будет организован подвоз.

По данным горсовета, в поселке Юбилейный до сих пор не восстановлена подача водо- и электроснабжения. Поэтому для школ и детских садов запустят генераторы.

Что же касается специализированных учреждений, в частности, реабилитационного центра в квартале Южный, было решено перевести детей в специализированный комплекс "Школа-детский сад" для детей с задержкой психического развития и нервно-психическими заболеваниями №135, который находится в квартале Героев Сталинграда.