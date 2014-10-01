Боевики начали обстреливать Донецк с 3 часов ночи, обесточены несколько микрорайонов

В Донецке в настоящее время сохранятся крайне напряженная обстановка, утром обстрелу подвергся Петровский район города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 30 сентября на 1 октября прошла неспокойно. Начиная с 3.00 ночи в городе, особенно в центральных районах, раздаются звуки залпов и взрывы. Около 5.00 в очередной раз артобстрелу подвергся Петровский район, и в результате попадания снаряда частично разрушен дом по ул. Чугуевская. По состоянию на 9.30, в Донецке сохранятся крайне напряженная обстановка», - сказано в сообщении.

В горсовете заверили, что общественный транспорт и коммунальные службы в Донецке работают в штатном режиме. Аварийные бригады предприятий продолжают ремонтно-восстановительные работы на поврежденных сетях в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах.

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По-прежнему нельзя определить реальное количество участков поврежденных газопроводов в северной части города, где не прекращаются боевые действия. В аварийно-диспетчерскую службу предприятия «Донецкгоргаз» жители Киевского района сообщают о пожарах, разрушениях домов и газопроводов по ул. Крупской, Стратонавтов, Чугуевской и Новороссийской. По указанным адресам аварии локализованы, однако на утро среды, 1 октября, в Донецке без газоснабжения 4248 остаются абонентов, среди них 14 многоквартирных домов, 3233 дома частного сектора и 29 предприятий.

Без электроснабжения в городе 143 подстанции. По информации «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), все еще остается без электроэнергии микрорайон Трудовские. В результате боевых действий обесточено 5 пятиэтажных домов, 1 девятиэтажный дом и 1800 домов частного сектора поселка Октябрьский. Из-за выхода из строя после попадания снарядов двух трансформаторов подстанций, размещавшихся на заводе «Точмаш», без электроснабжения остаются микрорайоны Путиловский, Ветка, Привокзальный, здание железнодорожного вокзала.