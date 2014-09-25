В Донецке обстановка крайне напряженная

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. По состоянию на сегодняшний вечер, «обстановка в Донецке крайне напряженная, звуки залпов и взрывов слышны в городе в течении всего дня», сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке наводят в порядок после урагана и все еще слышны выстрелыТакже в горсовете констатировали, что в 14.30 в результате артобстрела осколками снарядов был поврежден газопровод по улице Еременко в Киевском районе, от газа были отключены 138 потребителей. Среди них 2 многоквартирных дома по Киевскому проспекту, а также частные дома по улицам Мичуринская, Тольятти, Средняя, Жмуры, Буслаева, Геодезийскому и Бахмутскому проспектам.

Сегодня, 25 сентября, энергоподающие организации вели работу по восстановлению поврежденных сетей. По городу все еще остаются обесточенными 34 трансформаторные подстанции, работы по их подключению продолжаются, отметили в сообщении.