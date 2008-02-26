Мать убитого в Кривом Роге миллионера обвиняет милицию в незаконной конфискации

Адвокаты матери убитого криворожского бизнесмена требуют вернуть ей незаконно конфискованное милицией имущество.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители адвокатской конторы “Нечаев, Перепелица и партнеры” Сергей ПЕРЕПЕЛИЦА и Леонид НЕЧАЕВ.

В частности, С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ рассказал, что в декабре прошлого года в Кривом Роге был убит 31-летний предприниматель Сергей Смирнов. По его словам, погибший был человеком хорошо известным в городе. Он активно занимался бизнесом на рынке недвижимости и земли, торговыми операциями в самых различных сферах. Определенное время работал в охранном подразделении комбината «Криворожсталь». Также С.Смирнов вел значительное количество финансовых операций от имени и по поручению матери, ПРОСКУРНИНОЙ Веры Андреевны. Им были инвестированы ее денежные средства в различные сферы бизнеса.

11 декабря 2007 года С.Смирнов был расстрелян из автомата в подъезде дома, где он проживал. Однако, по свидетельству адвокатов, после его смерти правоохранительные органы активно прониклись не столько поиском заказчика и убийц, сколько «конфискацией» имущества семьи погибшего. По их словам, под разными поводами и разными способами это имущество активно разворовывается.

Так, в ночь убийства в квартире, принадлежащей В.ПРОСКУРНИНОЙ были изъяты 200 тысяч долларов. 17 декабря работниками милиции изъяты 1 млн. 100 тыс. дол. из ящика в банке, который С.Смирнов арендовал для хранения переданных ему матерью средств. На следующий день из квартиры В.ПРОСКУРНИНОЙ изъяты еще 660 тыс. дол. Таким образом, всего были изъяты денежные средства, драгоценности, принадлежащие матери погибшего, на сумму равную приблизительно 10 миллионам гривен. Также изъяты ключи и документы на автомобили марок «Феррари», “Мерседес Брабус”, «Ламборджини» и на две квартиры, принадлежащие ей.

Адвокаты утверждают, что о юридической «чистоте» этих изъятий свидетельствует целый ряд обстоятельств. По их мнению, полученные средства и драгоценности не могут считаться изъятыми законно, поскольку они не были орудиями совершения преступления, не имеют следов преступления и не были объектом преступных действий. Ни разу при совершении изъятий и обысках В.ПРОСКУРНИНУ не уведомляли как владельца имущества о следственных действиях и об изъятиях надлежащего ей имущества, ей не был предъявлен ни ордер на обыск, ни другие документы, которые предоставляют право работникам милиции на доступ в жилье и другие действия. С момента убийства сына и до сегодняшнего дня ее не информировали, с какой целью и на каких именно правовых основаниях изъяты значительные суммы принадлежащих ей средств, ценности и документы.

Как рассказывает С.ПЕРЕПЕЛИЦА, о том, преследовали ли работники милиции целью поиск реальных заказчиков и убийц С.Смирнова, также свидетельствуют обстоятельства обысков и изъятий. “Сосредоточив все свое внимание на материальных ценностях, работники милиции не обратили никакого внимания на документы и другие вещественные доказательства, которые могли бы помочь установлению истины по делу об убийстве С.Смирнова, вывести на след преступников”, – утверждает он.

По словам адвоката, грубые нарушения прав матери погибшего, в частности, конституционного права на собственность, очевидные неправомерные действия работников милиции, к сожалению, не были должным образом квалифицированы и остановлены органами надзора. Как рассказали адвокаты, на них не отреагировала и судебная власть. Обращения адвокатов во все инстанции, несмотря на окончание всех отведенных сроков на реагирование, до сих пор остаются без ответа.