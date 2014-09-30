Жителей оккупированного Крыма весной собираются призвать в армию РФ

В оккупированном Крыму призыв на военную службу впервые состоится весной 2015 года. Об этом сообщил во вторник журналистам замначальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Тонкошкуров, передают РИА Новости.

"В Крыму и Севастополе завершаются подготовительные мероприятия к призыву на военную службу, который впервые будет проведен в 2015 году", — сказал он.

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