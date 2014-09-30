Жителей оккупированного Крыма весной собираются призвать в армию РФ
13:37, 30 сентября 2014Общество
0 0
В 2015 году крымчан впервые призовут в российскую армию.
REUTERS
В оккупированном Крыму призыв на военную службу впервые состоится весной 2015 года. Об этом сообщил во вторник журналистам замначальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Тонкошкуров, передают РИА Новости.
"В Крыму и Севастополе завершаются подготовительные мероприятия к призыву на военную службу, который впервые будет проведен в 2015 году", — сказал он.
Читайте такжеNew York Times: Солдатские могилы свидетельствуют о роли России в Украине
Как ранее сообщал УНИАН, 40% россиян считают, что Россия ведет необъявленную войну с Украиной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter