40% россиян считают, что Россия ведет необъявленную войну с Украиной - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-Центром.

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Большая часть респондентов (54%), знакомых с историей гибели десантников, считают, что они были добровольцами, самостоятельно отправившимися на помощь ополченцам. Каждый пятый опрошенный, который слышал об этом инциденте, считает, что военнослужащие были направлены туда командованием части. Россияне, которые вовсе не знакомы с подробностями гибели, склонны считать, что это «утка», дезинформация из Интернета.

В общественном сознании сохраняется фрагментарность, неясность относительно участия российских добровольцев в боях на Востоке Украины. В целом число тех, кто одобряет участие российских добровольцев, по-прежнему составляет большинство (57%). Однако, в сравнении с весной, доля сторонников, «целиком положительно» оценивающих участие россиян в боевых действиях на Востоке Украины, сократилась с 24% в марте до 13% в сентябре. 40% опрошенных считают, что гибель российских солдат вследствие поддержки Россией ополченцев нельзя ничем оправдать, поскольку Россия ведет скрытую, необъявленную войну и солдаты оказываются заложниками. Каждый третий респондент уверен, что Россия должна оказывать помощь Донбассу, жертвуя жизнью своих солдат. Треть затруднилась ответить.

Опрос проведен 19 – 22 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%