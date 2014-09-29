Завтра в Украине потеплеет до +24

30 сентября, на праздник Веры, Надежды, Любви, в Украине ожидается повышение температуры воздуха ночью до +8+14 градусов, днем потеплеет до +15+24 градусов.

Будет преобладать сухая погода, лишь днем ​​в Черниговской и Сумской областях пройдут небольшие дожди, передает opogode.ua.

Местами ожидаются туманы.

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +8+13, днем +10+15 градусов.

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В северных областях будет преобладать сухая погода, лишь днем ​​в Черниговской и Сумской областях возможны локальные небольшие дожди. Температура воздуха ночью +8+13 градусов, днем +15+20 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +9+14, днем +15+21 градус.

На востоке Украины дожди маловероятны. Температура воздуха ночью +8+13, днем +15+21 градус.

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В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +8 +14, днем +15+22, местами до +24 градусов.

В Киеве 30 сентября увеличится облачность, но осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +9+11, днем +18+20 градусов.

Ветер в Украине ожидается северный, 5-12 м/с.