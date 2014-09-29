ПАСЕ: Кризис в Украине является угрозой правам человека

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Анн Брассер (Anne Brasseur) заявляет, что кризис в Украине является примером угрозы правам человека.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге.

Читайте такжеМИД: российская власть продолжает репрессии против крымских татар

«Кризис в Украине – пример угрозы правам человека, напоминание о том, что ПАСЕ должна играть важную роль в установлении крепкого демократического мира через диалог, сотрудничество. Именно такое задание ставили перед нами основатели этой организации. И сегодня оно актуально, как никогда», - сказала Брассер, открывая пленарное заседание.

Президент ПАСЕ сообщила, что встречалась с председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным и председателем Верховной Рады Украины Александром Турчиновым с целью «сохранения каналов связи».

Читайте такжеПорошенко - ПАСЕ: Европа должна создать новую модель сохранения мира после агрессии РФ

«Договоренность о прекращении огня – это искра надежды, но необходимо решить гуманитарный, человеческий, правозащитный кризис, которые стали следствием этого кризиса в Украине. Ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным, и должно быть эффективное, действенное, прозрачное расследование этих преступлений», - отметила Брассер.

Участники заседания по ее просьбе почтили минутой молчания память погибших в разных конфликтах, в том числе в Украине.