В Украине на этой неделе похолодание и дожди не ожидаются

Об этом во время брифинга сказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по словам Кульбиды, в отличие от предыдущей недели, когда по территории Украины проходил циклон с усилением скорости ветра до ураганной силы и чрезвычайно сильными дождями, теперь синоптики прогнозируют стабильные погодные условия.

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«До конца сентября и на протяжении первой декады октября на территории Украины сохранится антициклонный характер погодных условий. Для него характерны умеренный температурный режим, практически без осадков, со слабым ветром», – сказал Кульбида.

Он отметил, что в ночные часы столбики термометров будут подниматься дл показателей +3…+8 °С, в дневные: +11...+16 °С. В южных регионах ночью температура будет достигать +5...+10 °С, днем: +15...+20 °С. В утренние и ночные часы на поверхности почвы ожидаются заморозки интенсивностью -1...-4 °С.

«Таким образом, опасных природных явлений до конца сентября и на протяжении первой декады октября не ожидается», – подытожил директор Укргидрометцентра.