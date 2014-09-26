На выходных синоптики обещают потепление до 22°, но с северным ветром и ночными заморозками

Температура воздуха в течение дня достигнет +12+18 градусов, а на юге, западе и в центре до +20+22 градусов. Ночью предполагается +5+12 градусов, 27 сентября местами, кроме юга, заморозки 0-4 градуса, сообщает Opogode.ua.

Будет преобладать сухая погода, лишь в Крыму и на северо-западе пройдут небольшие дожди.

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В западной части 27 сентября местами ожидаются небольшие дожди, 28 сентября - без осадков. Температура воздуха ночью +3+10 тепла, 27.09 местами заморозки 0-3 градуса, днем +14+20, 28.09 на Закарпатье до +22 градусов.

В северных областях - сухая погода. Температура воздуха ночью 27.09 0-5 градусов тепла, местами заморозки 0-5 градусов, 28.09 +3+9 градусов, днем ​​+13+18 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 27.09 +2+7, местами заморозки 0-4 градуса, 28.09 +5+11, днем +12+17 градусов.

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На востоке Украины - без осадков. Температура воздуха ночью 27.09 +3+9, местами заморозки 0-3 градуса, 28.09 +5+11, днем +12+17 градусов.

В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +5+12, днем +15+ 20, местами до +22 градусов.

В Киеве выходными осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +3+9, 27.09 местами заморозки 0-3 градуса, днем +15+17 градусов.

Ветер в Украине ожидается северный, северо-восточный, 5-12 м/с.