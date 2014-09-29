Взрыв на железной дороге в Одессе повредил неосновной путь, движение не прервано - милиция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МВД на Одесской железной дороге.

Отмечается, что утром 29 сентября в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица взорвали одну из железнодорожных стрелок на пути станции Одесса-Пересыпь.

«Вследствие повреждения неосновного пути движение не прекращалось, никто не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа... Правовая квалификация события будет осуществлена после изучения всех его обстоятельств", - сказано в сообщении.

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По информации пресс-службы, в дежурную часть линейного отдела на станции Одесса-Главная поступило сообщение от работника военизированной охраны Одесской магистрали, который услышал похожий на взрыв звук, прогремевший на одном из неосновных путей станции Одесса-Пересыпь. При осмотре железнодорожного пути он обнаружил следы взрыва неизвестного предмета, в результате которого и была повреждена одна из стрелок.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на представителя управления МВД на Одесской железной дороге, что 29 сентября рано утром произошел взрыв в Суворовском районе, недалеко от Ярмарочной площади.

Сотрудник управления не смог уточнить масштаб разрушения, но пояснил, что преступники, по его данным, взорвали запасную колею.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.