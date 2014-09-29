В Одессе рано утром взорвали железнодорожные пути (фото)
11:08, 29 сентября 2014Общество
1 0
Сегодня произошел взрыв в Суворовском районе Одессы, недалеко от Ярмарочной площади.
Злоумышленники взорвали запасные пути / dumskaya.net
В Одессе в понедельник, 29 сентября, неизвестные злоумышленники взорвали железнодорожное полотно.
Как сообщил УНИАН представитель управления МВД на Одесской железной дороге, сегодня рано утром произошел взрыв в Суворовском районе, недалеко от Ярмарочной площади.
Читайте такжеБоевики заминировали автомобильный мост на Луганщине
Сотрудник управления не смог уточнить масштаб разрушения, но пояснил, что преступники, по его данным, взорвали запасную колею.
«То ли ошиблись, то ли нарочито – в целях устрашения», - сказали в управлении.
Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter