В Харькове возбуждено уголовное дело за подкуп избирателей

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Киевского района Харькова Александра Бударного. По данным прокурора, с заявлением о преступлении в прокуратуру обратился представитель одного из кандидатов в народные депутаты.

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"Мужчина заявил, что 20 и 21 сентября в здании одной из школ района неизвестные лица раздавали харьковчанам продуктовые наборы. К ним также добавлялась предвыборная листовка одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады", - отметил прокурор.

Производство внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса ("препятствование осуществлению избирательного права"). Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду намечены на 26 октября.