Выборы Рады: риски и ответственность украинцев

Больше месяца депутаты спорили о неэффективности сокращения сроков избирательной кампании и, на публику, пытались проголосовать открытые списки. Впрочем, каждое провальное голосование за внесение изменений в избирательное законодательство, все больше убеждало украинцев: такую Раду пора разогнать. Что и произошло.

В результате, предстоящие досрочные парламентские выборы (вторые в истории Украины) пройдут по старой, смешанной системе. То есть, 225 народных депутатов украинцы выберут по закрытым партийным спискам, 225 – по мажоритарным округам. А голосование за новый состав Верховной Рады состоится в сроки, не противоречащие букве закона, - 26 октября.

Деньги на выборы и технические проблемы

На сегодняшний день загвоздкой в проведении избирательной кампании остается несколько вопросов. Первый – финансирование. Кабинет министров ранее предложил выделить на кампанию из государственного бюджета чуть больше 627,5 миллионов гривен. В то же время, в Центральной избирательной комиссии такую сумму считают недостаточной. По мнению заместителя главы ЦИК Андрея Магеры, на проведение досрочных парламентских выборов необходимо потратить почти миллиард. Причем более 80% этой суммы – зарплата членов окружных и участковых избирательных комиссий.

Таким образом, в ЦИК считают, что без достаточного финансирования, провести «чистую» кампанию будет достаточно сложно. В этой связи Андрей Магера выразил надежду, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада все же поставит в повестку дня и проголосует вопрос о внесении соответствующих изменений в государственный бюджет. От себя же хочется добавить, что некоторым потенциальным кандидатам на получение мандатов намного честнее было бы не лезть в очередной раз в карманы простых украинцев через бюджет, а скинуться на досрочную кампанию самостоятельно. Например, изменив нормы закона о выборах народных депутатов в части оплаты труда членов участковых комиссий из партийных касс.

Вторая проблема, которую в первых числах сентября придется решать парламенту – внесение изменений в существующее избирательное законодательство. Речь уже не идет об открытых списках, так как, по словам спикера Рады Александра Турчинова, принять такое решение «шансов немного». Грубо говоря, голосов за это как не было, так и нет. Справедливости ради, стоит отметить, что голосов пока нет и за появление на будущей кампании блоков. А вот снижение проходного барьера для партий – все еще под вопросом.

Кроме того, вряд ли депутаты на ближайшей неделе, займутся «нарезкой округов» под себя, как это происходило перед прошлой парламентской кампанией. По мнению Андрея Магеры, заниматься изменением границ избирательных округов уже поздно.

Поэтому, вероятнее всего, парламентарии будут вынуждены лишь озаботиться особенностями организации голосования избирателей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также украинцев с пропиской в Крыму и Севастополе. К слову, нынешняя смешанная избирательная система как нельзя лучше подходит для проведения волеизъявления таких избирателей. Так, по словам политолога Владимира Фесенко, чтобы парламентские выборы состоялись, «нужно избрать не менее 300 депутатов». Остальных можно будет доизбрать позже, когда на округах, где сегодня проходит АТО, ситуация устаканится.

Темные лошадки закрытых партийных списков

Впрочем, старые правила игры для избирательного процесса в уже новой Украине несут в себе ряд рисков. Во-первых, закрытые списки позволяют зайти в парламент множеству обычных денежных мешков, а также бывших и просто перекрасившихся в другие партийные цвета сторонников беглого экс-президента Виктора Януковича. Не стоит исключать, что для этого будут использованы «Сильная Украина» Сергея Тигипко и проекты бывшего главы администрации президента Сергея Левочкина – Партия развития Украины и Радикальная партия Олега Ляшко.

По мнению политтехнологов, особенностью нынешней избирательной кампании в вопросе ее стоимости для кандидатов в депутаты, будет то, что в современной Украине больше не существует былого универсального подхода, когда абсолютно все измерялось деньгами. Да и некоторые лидеры партий не готовы брать деньги у всех подряд.

В то же время, по мнению политологов, что касается «Сильной Украины», ПРУ или Радикальной партии Ляшко – эти политсилы продемонстрируют всеядность. В последней, к примеру, уже сегодня просматривается два подхода в формировании списков кандидатов. Первый – деньги берутся с «корпорации», когда группа товарищей (в данном случае, тайные и явные сателлиты Сергея Левочкина) заходят в список партии и спонсор, остающийся «за кадром» платит за всех. Второй – индивидуальные решения, когда никому не известные провинциальные миллионеры оплачивают свое вхождение в список индивидуально. К слову, второй способ формирования списков более характерен для «Сильной Украины».

В любом случае, риски заключаются в том, что избиратель знает лишь первые пятерки списков. Остальные «компоненты» партийных айсбергов, при закрытых списках, спрятаны глубоко «под водой».

Да, в новом созыве мы вряд ли увидим Януковича-младшего, Азарова-младшего или Пшонку-младшего, не сунутся даже в списки «своих» Вадим Колесниченко и Олег Царев. А вот Владислав Лукьянов, Татьяна Бахтеева, Сергей Клюев, Вадим Новинский или Николай Левченко – вполне могут попытать счастья снова обзавестись депутатской неприкосновенностью. Тем более, ряд нынешних парламентариев (мажоритарщики и перебежчики – внефракционные) уже ведут переговоры о вливании в некоторые партии или пытаются создать (или вытянуть из небытия) свои. В частности, часть бывшей фракции коммунистов во главе с Александром Голубом, вовсю договаривается с левыми силами (вероятно, с отжавшим у Александра Мороза Социалистическую партию бывшим регионалом Николаем Рудьковским). Внефракционный депутат Михаил Опанащенко уже реанимировал Либеральную партию Украины, а внефракционный Юрий Деревянко влился в ряды новой политсилы под названием «Воля».

Мажоритарка на популизме

Во-вторых, мажоритарка – основа для всевозможных злоупотреблений (от подкупа избирателей до фальсификаций протоколов на участках и в окружкомах). Кроме того, она также не гарантирует появления в парламенте новых лиц. Зачастую, округа «берут» те же денежные мешки, которые просачиваются и в закрытые списки. Причем принципиальная разница между «мешками» - мажоритарщиками и «мешками» - списочниками - первые не так боятся публичности. К первым, к примеру, можно отнести внефракционных Игоря Еремеева или Андрея Табалова.

Вторыми в очереди за мандатами по мажоритарке остаются заядлые «окучиватели» конкретных округов, не прекращающие своей «работы» с электоратом ни при каких изменениях законодательства. «Работа», впрочем, заключается в поздравительных бигбордах по случаю государственных и церковных праздников, дней города, установки детской площадки и покраски лавочек в сквере накануне дня голосования. Хотя и такая деятельность, в случае чего, позволяет пролезть в Раду при любых раскладах. Во всяком случае, раньше позволяла. К таковым, в частности, можно отнести вышеназванного Олега Ляшко, «полюбившегося» одному из округов на Черниговщине, или экс-спикера Владимира Литвина, многие годы паразитирующего на своей малой родине – округе в Житомирской области.

Справедливости ради отметим, что существует все же ряд порядочных мажоритарщиков, которые, после избрания в 2012 году, не забывали о своих избирателях и регулярно занимались проблемами своих округов. Такие депутаты заслужили в своих округах определенный авторитет и узнаваемость, что, с большой вероятностью, позволит им зайти в Верховную Раду будущего созыва. Правда, им стоит учитывать, что, даже личный высокий рейтинг на округе не избавляет от финансовых трат. И, в среднем, избирательная кампания (при высокой узнаваемости и достаточно чистой биографии) обойдется в сумму от полумиллиона долларов (7 млн гривен).

Несколько иной порядок трат будет для тех кандидатов, за кем замечен «шлейф» сотрудничества с режимом Януковича. Затраты таких мажоритарщиков, по мнению политтехнологов, будут значительно выше – до 2 миллионов долларов (28 млн гривен). Для сравнения, по данным общественной организации «Опора», выборы 2012 года стоили кандидатам-мажоритарщикам от 800 тысяч гривен до 10-12 миллионов. Причем, в большинстве своем, кандидаты израсходовали на выборах больше, чем задекларировали доходов.

Вся ответственность – на избирателях

Как бы там ни было, какой бы плохой не была существующая избирательная система, украинцы должны взять на себя ответственность за будущих состав парламента. Голосуя за ту или иную партию или кандидата по мажоритарному округу, важно помнить, что в списках партий – много темных лошадок, и не всякий мажоритарщик, даже с кристально чистой биографией, - человек от народа. Кроме этого, стоит тщательно взвешивать сказанное и сделанное кандидатами. Ведь повесить предвыборный бигборд или потратить средства на него на нужды армии или переселенцев – разные вещи. Если же потратиться на армию, пропиарившись на центральных телеканалах или в социальных сетях, это также не стоит расценивать как искренность побуждений. Большинство кандидатов в депутаты лишены сантиментов.

По мнению координатора гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, самые большие угрозы сегодня – тотальный популизм, который вынесет на волну победителей скрытую пятую колонну и коррупционеров, а также подкуп в разной форме (персональный, бюджетных, нематериальный, кадровый, инфраструктурный). «Чтобы победить эти вещи, нужно иметь критическую массу активных граждан, которые будут ежедневно ставить себе вопрос: что я сделал, чтобы парламент стал полноценной и эффективной ветвью власти, а не клубом для договорняков и незаконного лобби», - считает она.

… Нынешний созыв Верховной Рады подписал себе приговор задолго до того, как не принял решение об открытых списках. Депутаты не захотели взять на себя ответственность в изменениях страны. Поэтому ответственность переходит к гражданам. По мнению президента, избирательный бюллетень – оружие в руках каждого украинца для защиты своей страны.

И у нас просто нет ни времени, ни шанса на ошибку.

Татьяна Урбанская