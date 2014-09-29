В Луганской области после обстрела птицефабрики тысячи кур оказались на улице (видео)
11:18, 29 сентября 2014Общество
2 0
При артобстрелах одной из птицефабрик в Луганской области были разрушены здания предприятия, после чего на улице оказались тысячи кур.
У птицефабрики находится много кур /фото groni.ru
В сети появилось видео с территории птицефабрики. На нем видно, что предприятие пустое - там нет ни одного работника. Куры бродят по птицефабрике, поедая останки погибших птиц. Также видно как взрывами и осколками были повреждены помещения предприятия, передает informator.
Местные жители сообщают, что в то время, когда в Луганске отсутствовала электроэнергия, на рынках продавались куры по 10 грн. Продавцы говорят, что это куры, которые разбежались после обстрела птицефабрики.
Также местные жители собирают в близлежащих лесопосадках яйца, которые снесли куры, сбежавшие с птицефабрики.
Осторожно, ненормативная лексика!
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter