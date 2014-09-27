В Луганске собираются начать отопительный сезон 15 октября

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, состоялось очередное заседание штаба по подготовке города к зиме.

Директор КП «Теплокоммунэнерго» Игорь Мыциков рассказал, что на сегодня из 677 порывов на теплотрассах ликвидировано 550.

"Подготовка к отопительному сезону, который стартует 15 октября, идет активными темпами, - сказал Мициков. - Мы делаем все возможное, чтобы объекты согласно графику получили тепло. Проблемным остается вопрос получения материала, в частности ацетилена. Работы в этом направлении ведутся".

Читайте такжеЛуганчане продолжают выживать в критических условияхКроме того, в настоящее время продолжается работа по выявлению и устранению проблем в школах, детских садах, жилых домах и других объектах. Как и планировалось, с 1 октября (при наличии воды и электричества) начнут работать школьные и дошкольные учреждения. Проблемными остаются школы№7, 14, 29, 34, 35, 39, 51.

"Эти объекты больше всего пострадали во время вооруженного противостояния, поэтому запускаться не будут", - сказала директор департамента образования Луганского городского совета Валентина Кияшко.