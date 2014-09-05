ФСБ проводит массовые обыски в домах крымских татар

Массовые обыски в домах крымских татар. ФСБ-шники ищут у мусульман наркотики, оружие и запрещенную в России литературу.

Накануне маски-шоу пережила семья Чахаловых в селе Константиновка Симферопольского района, передает ТСН.Ранок.

Правоохранители в сопровождении вооруженных спецназовцев ворвались в дом в 6 утра, когда все еще спали.

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Тщательный обыск длился три часа. Все в доме перевернули вверх дном. Обыскали также двор, гараж и сарай.

Оружие искали даже в теплицах с огурцами. Результатом спецоперации стала изъятая книжка.