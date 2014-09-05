ФСБ проводит массовые обыски в домах крымских татар

10:47, 05 сентября 2014
Общество
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Во время обыска у одной из семей оружие искали даже в теплицах с огурцами.

ТСН

Массовые обыски в домах крымских татар. ФСБ-шники ищут у мусульман наркотики, оружие и запрещенную в России литературу.

Накануне маски-шоу пережила семья Чахаловых в селе Константиновка Симферопольского района, передает ТСН.Ранок.

Правоохранители в сопровождении вооруженных спецназовцев ворвались в дом в 6 утра, когда все еще спали.

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Тщательный обыск длился три часа. Все в доме перевернули вверх дном. Обыскали также двор, гараж и сарай.

Оружие искали даже в теплицах с огурцами. Результатом спецоперации стала изъятая книжка.

В соцсетях сообщают о новых обысках в домах крымских мусульман, передает Крым.Реалии.

«На данный момент проводится обыск в семье Аблаевых Асана и Сусанны. (Нижнегорский р-н.) В семье Параламовых в с.Двуречье (Нижнегорского р-н.).Так же по некоторым данным в Разливах», – сообщил в Facebook пользователь Осман Арифм.

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По словам Арифма, «служители порядка» перепрыгнули через двухметровые ворота, применяя оружие приставили к стене напуганную, толком ничего не успевшую понять о происходящем, а также молодую женщину мусульманку и остальных членов семьи.

«Напугали по обыкновению маленького ребенка. Как всегда ищут оружие, наркотики в домах мусульман. Как стало известно позже, обыски в Нижнегорском районе проходят одновременно в четырех домах, трое из которых принадлежат соблюдающим мусульманам!», – пишет пользователь.

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Люди в масках обыскали и дом председателя регионального Меджлиса Мустафы Салмана в Нижнегорском районе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский журналист Шевкет Наматуллаев, сообщает Крым.Реалии.

«В Нижнегорском маски-шоу провели обыск в доме у председателя регионального меджлиса Мустафы Салмана. Как говорят соседи, искали оружие. Мустафу Салмана и его двух сыновей забрали в райотдел», – написал Наматуллаев.

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