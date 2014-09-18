В Харьков прибыли послы и руководители ключевых агентств ООН

Среди прибывших в Харьков посол Бельгии в Украине Люк Якобс, посол Норвегии в Украине Ион Эльведал Фредриксен, посол США по вопросам координации помощи Клиффорд Бонд, заместитель посла Японии в Украине Хироми Накано, генеральный консул Германии в Донецке Детлеф Вольтер, руководитель представительства Немецкого банка развития в Украине Гуннар Шаелжолз, руководитель офиса Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине Марсель Вассен, а также другие дипломаты и представители агентств ООН.

Читайте такжеАгентство ООН по делам беженцев предоставит Киевской ОГА 1,3 млн гривен для помощи переселенцам

Как отметил председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута, основная цель приезда такой представительной делегации - изучение ситуации в Харьковском регионе, а также в Донецкой и Луганской областях. «Представители делегации хотят понять, чем непосредственно они могут быть полезны в работе, которую сегодня проводит Харьковская областная госадминистрация с вынужденными переселенцами», - сказал он.

По словам Игоря Балуты, дипломаты и представители агентств ООН - это те люди, которые не просто помогут, но и будут привлекать средства основных европейских доноров для Харьковской, Донецкой и Луганской областей на те объекты, которые необходимы для проживания людей. «Также они хотят оценить степень разрушений в Донецкой и Луганской областях, понять, почему такое большое количество переселенцев сейчас находится в Харьковской области», - сказал Игорь Балута.