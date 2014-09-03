В Харькове активисты на митинге требовали от власти начать подготовку к обороне

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 активистов собрались у входа в помещение ОГА. Люди держали в руках национальную символику и плакаты с надписями: "Защитим родной край", "Оружие патриотам", "Даешь бронетанковый комитет" и "Защитим родной город".

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По словам члена координационного совета Евромайдана Игоря Рассохи, участники пикета требуют выделить средства на ремонт бронетехники, которая хранится на складах в Харькове, а также средства на закупку беспилотных летательных аппаратов, производство которых можно наладить в Харькове.

Он подчеркнул, что Харьков необходимо готовить к обороне, "и тогда, возможно, эта оборона не понадобится". "Мы не противопоставляем себя государству, мы требуем, чтобы оно выполняло свои функции", - отметил активист.

В свою очередь, член координационного совета Евромайдана Владимир Чистилин добавил, что участники пикета требуют организовать для мужчин начальные курсы военной подготовки, для остальных харьковчан - курсы по оказанию медицинской помощи.

Кроме этого, по его словам, евромайдановцы предлагают начать рыть окопы, как это сделали в Мариуполе и Днепропетровске, чтобы подготовиться к обороне.

К митингующим вышел председатель Харьковской ОГА Игорь Балута и заверил активистов в том, что область готовится к обороне. В частности, по словам Игоря Балуты, в Харьковской области будет создан еще один батальон территориальной обороны. Также готовятся фортификационные сооружения, восстанавливаются и подключаются к коммуникациям бомбоубежища. Глава ОГА подчеркнул, что в Харькове все заводы военно-промышленного комплекса "работают на 100%".