В Харьковской области подготовят около 100 гранатометных групп

Об этом сегодня в Славянске сообщил журналистам председатель Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Игорь Балута. По его информации, из числа добровольцев создадут команды и обучат около 100 гранатометных групп и 20 групп стрелков из переносных зенитно-ракетных комплексов.

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Глава ОГА отметил, что первый отбор в группы прошел 7 сентября на площади Свободы в Харькове по инициативе общественности и при поддержке облгосадминистрации. Тогда добровольцы ознакомились с автоматами Калашникова и пистолетами Макарова.

Игорь Балута добавил, что следующий этап - проверка этих людей на протяжении нескольких дней. После чего они будут заниматься на полигонах в Харьковской области. После обучения добровольцы смогут пойти на службу или остаться дома до момента, когда они будут нужны.