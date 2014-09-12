В Харькове ночью неизвестные повредили памятники Ленину (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, первый случай был зафиксирован камерой наблюдения возле Орджоникидзевского районного суда. Неизвестные подъехали на автомобиле, накинули трос на памятник, повалили его и через 2 минуты уехали. Милиция приехала по вызову через 5 минут после происшествия, но уже не застала хулиганов на месте.

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По словам председателя Орджоникидзевской районной администрации Ольги Вельможной, памятник поврежден сильно, разрушена тротуарная плитка, на которую он упал. Председатель района заверила, что он будет полностью восстановлен. Правоохранители изъяли запись видеонаблюдения, ведутся следственные действия.

Второй случай произошел позже в Карповском саду в Октябрьском районе. По информации председателя райадминистрации Татьяны Цыбульник, снова повредили памятник Ленину, который был восстановлен всего 2 дня назад, вчера была завершена покраска. Вандалы на этот раз нанесли гораздо больший ущерб. Председатель райадминистрации также заверила, что памятник будет приведен в надлежащее состояние в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в августе были повреждены неизвестными три памятника Ленину. Харьковский городской председатель Геннадий Кернес в своем обращении к жителям города подчеркнул, что все поврежденные памятники будут восстановлены.