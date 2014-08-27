Мэр Харькова обещает восстановить разрушенные памятники Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Кернеса к жителям города, которое распространила пресс-служба городского совета.

Кернес отметил, что за последние два дня в Харькове разрушили три монумента Ленину.

«Да, для одних Ленин - символ тоталитаризма. Для других - символ страны, в которой они прожили большую часть своей жизни. Плохой или хорошей страны - вопрос не в этом. Вопрос в том, что с той страной у них связаны, наверно, лучшие воспоминания их жизни - первая любовь, рождение детей и многое другое», - отметил городской голова.

Он подчеркнул, что Харьков всегда был толерантным городом, и «здесь стоят рядом памятники героям революции 1917 года и монументы, которые появились уже в независимой Украине».

«В Харькове много символики Советского Союза, но уже не меньше, а, может, и больше символики нашей новой страны. Памятники всех времен дороги нам. Городская власть не снесла ни одного памятника, каким бы отношение к нему ни было. Это память. Как о плохом, что было в жизни нашей страны, так и о хорошем», - отметил мэр.

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«Я призываю всех не превращать Харьков в очередную площадку конфликта. Думаю, что сейчас не время для резких акций. В соседних областях идут настоящие боевые действия. Там получают ранения и погибают наши братья. А в Харькове воюют с памятниками. Думаю, что сейчас нам важно научиться принимать друг друга такими, какие мы есть. А мы все - разные. Каждый со своими убеждениями, взглядами, со своим отношением к истории. Нам сейчас просто необходимо взаимопонимание. Путь к нему длинный и тяжелый, и на этом пути нет места разрушениям. Пусть даже разрушениям памятников, которые кому-то не нравятся. А все разрушенные памятники мы восстановим», - сказал Кернес.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 августа неизвестные отбили голову у памятника Ленину, который стоит в жилом районе города Харькова Бавария.