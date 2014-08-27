На Днепропетровщине Ленину накинули петлю на шею и отпилили ноги
03:20, 27 августа 2014Общество
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В райцентре Покровском Днепропетровской области местные активисты на следующий день после празднования Дня Независимости Украины снесли памятник Ленину.
На Днепропетровщине Ленину накинули петлю на шею и отпилили ноги / ТСН
Видео события активисты выложили в соцсети Вконтакте и на Youtube, передает ТСН.
Сначала местные активисты с помощью специальной техники подпилили ноги, а затем затянули на шее вождя пролетариев петлю.
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Памятник подняли с помощью крана и на несколько минут подвесили. После этого Ленина погрузили на грузовик и вывезли.
В конце действа местные активисты эмоционально спели гимн Украины.
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