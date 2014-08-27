На Днепропетровщине Ленину накинули петлю на шею и отпилили ноги

Видео события активисты выложили в соцсети Вконтакте и на Youtube, передает ТСН.

Сначала местные активисты с помощью специальной техники подпилили ноги, а затем затянули на шее вождя пролетариев петлю.

Читайте такжеВ Харькове обезглавили Ленина (фото)

Памятник подняли с помощью крана и на несколько минут подвесили. После этого Ленина погрузили на грузовик и вывезли.

В конце действа местные активисты эмоционально спели гимн Украины.