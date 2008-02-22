Украину предупреждают о подорожании бензина: на 20-25% уже в марте

Едва стоимость нефти на мировых биржах преодолела барьер в $100 за баррель, как украинские трейдеры заявили о возможном подорожании нефтепродуктов на 20-25% уже в марте. Сдержать темпы роста цен, по их мнению, можно лишь общими усилиями рынка и правительства. Эксперты менее пессимистичны, они считают, что подорожание неизбежно, однако стоимость нефтепродуктов увеличится на 20-30% только по итогам года, пишет Коммерсант-Украина.

Первым о грядущем подорожании вчера на пресс-конференции заявил генеральный директор сети заправочных станций "Параллель", принадлежащей восточноукраинской компании "Гефест", Дмитрий Кулик. Его сеть обслуживает 70 АЗС в Донецкой и Луганской областях. С нефтетрейдером согласились и в ОАО ЛУКОЙЛ, и в западноукраинской компании "Галич-петроль".

В пресс-службе ЛУКОЙЛА основной причиной подорожания называют рост мировых цен на нефть.

По мнению гендиректора "Галич-петроль" Богдана Радько, если Кабмин немедленно не приступит к консультациям с нефтяниками и не создаст стабилизационный фонд нефтепродуктов, стоимость бензина и дизтоплива уже в первой декаде марта может вырасти на 20-25%. Сегодня цена на бензин Аи-95 составляет 5,2 грн/л, Аи-92 – 4,9 грн, Аи-76 – 4,7 грн.

Эксперты прогнозируют подорожание всех видов топлива на 20-30% по итогам года. А некоторые даже называют это – положительным фактором. Аналитик ИК Millennium Capital Валентин Зеленюк заявил изданию: "Оно (подорожание - ред.) произойдет не раньше, чем через полгода. В развивающихся странах повышение цен на нефтепродукты является только стимулом для роста экономики".