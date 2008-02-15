Россия и Украина продолжат сотрудничество по проекту Ан-70

Россия продолжит сотрудничество с Украиной по проекту Ан-70. Об этом сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ журналистам в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, “Российская сторона подтвердила, что они будут продолжать эту работу. Мы будем вместе работать над Ан-70”. Ю.ЕХАНУРОВ заметил, что ему об этом сказал министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ.

Украинский министр обороны сообщил, что на сегодняшний день для доведения Ан-70 до серийного производства необходимо завершить целый комплекс работ и завершить испытания.

По его словам, для завершения проекта необходимо около 300 млн. дол.

Ю.ЕХАНУРОВ прибавил, что, по данным украинских производителей, на эти работы необходимо полтора года.

Справка УНИАН. Создание самолета Ан-70 – совместный украинско-российский проект. Самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники.

В июле в 2006 г. правительство России приняло решение начать переговоры с Украиной о прекращении совместного проекта по созданию и серийному производству военно-транспортного самолета Ан-70.

24 октября 2006 года тогдашний глава правительства РФ Михаил ФРАДКОВ заявил об окончательном выходе России из проекта Ан-70.

Украина призывала Россию погасить долги по проекту Ан-70.

В то же время, в августе 2007 года, на авиасалоне МАКС-2007, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) России и Государственный авиастроительный концерн "Авиация Украины", куда входит АНТК им. О.К.Антонова, подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в отрасли транспортной рамповой и пассажирской авиатехники, в частности, о возобновлении серийного выпуска самолетов Ан-124 «Руслан» и кооперации по программе военно-транспортного самолета Ан-70.