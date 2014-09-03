Завтра в Крыму и Приазовье ожидаются дожди с грозами

Температура воздуха в дневные часы составит +20+28 градусов, на юге до +30+ 32 градусов.

Об этом пишет сайт opogode.

В западной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью +10+16, днем +22+27, на Закарпатье до +30 градусов.

В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +10+16, днем +22+28 градусов.

В центральных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью +11+17, днем +23+29 градусов.

На востоке Украины будет преобладать сухая погода, лишь в Донецкой области местами пройдет небольшой дождь с грозой. Температура воздуха ночью +11+16, днем +23+29 градусов.

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В южной части без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье могут пройти грозовые дожди. Температура воздуха ночью +14+20, днем +26+32 градуса.

В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +13+15, днем +25+28 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.