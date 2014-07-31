Автомобиль предполагаемых убийц мэра Кременчуга нашли сожженным

Об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-мэр Виктор Калашник.

По его словам, белый ВАЗ-2108, из которого стреляли в мэра Кременчуга, предположительно найден сожженным в Глобинском районе.

«Предварительная информация поступила, что эта машина найдена сожженной в Глобинском районе. Сейчас туда выехали силовики. Ждем от них точных данных», - сказал Калашник.

Как сообщал УНИАН, 26 июля около 10.00 мэр Кременчуга Олег Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46, чтобы выбросить мусор, и был убит выстрелами в спину из огнестрельного оружия. Убийство мэра квалифицировано правоохранительными органами как преднамеренное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Читайте такжеМилиция назвала основные версии убийства Бабаева Милиция обращалась ко всем свидетелям и очевидцам, а особенно водителям, проезжающим утром 26 июля в районе убийства, с просьбой предоставить свои видеорегистраторы для идентификации белого автомобиля ВАЗ -2109 с госномером 176-48 СК, из которого стреляли в Бабаева. Также правоохранители просили сообщить, если кто-то увидит брошенным данный автомобиль.