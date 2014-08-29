Марина Порошенко подарила школе в Славянске Герб Украины

Во время пребывания в Славянской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней №10 Марина Порошенко ознакомилась с ходом восстановительных работ. В конце июля руководство школы обратилось в офис жены Президента с просьбой о помощи, предоставив полное описание разрушений, которым подверглась школа. Читайте такжеСупруга Президента встретилась с беременными и роженицами с востока

Ремонтные работы проводили представители инженерных войск Министерства инфраструктуры Украины. Кроме того, школа получила более 400 учебников, художественную литературу и книги для внеклассного чтения.

Супруга Президента подарила школе символический подарок - Малый Герб Украины.

Также в Славянске Марина Порошенко посетила Коммунальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская детская больница», который обслуживает около 40 тысяч детей города и соседних населенных пунктов. При содействии Марины Порошенко палатах, манипуляционных кабинетах и отделении неотложной помощи устанавливают новые металлопластиковые оконные конструкции. Она также ознакомилась с ходом восстановительных работ, пообщалась с руководством и маленькими пациентами больницы.

Супруга Президента выразила уверенность в том, что община, бизнесмены и государство должны работать вместе для возврата освобожденных территорий к мирной жизни.

"Работы, конечно, много, но я уверена, что в таком ключе мы должны работать на всех освобожденных территориях", - отметила она.Читайте такжеЖена Президента выступает против существования закрытых больниц для номенклатуры

Завершая посещение Славянска, Марина Порошенко почтила память диаконов Владимира Величко и Виктора Брадарского и сыновей пастора Церкви «Преображение Господне» Рувима и Альберта Павенко, которые были замучены до смерти террористами ДНР за поддержку украинской армии и похоронены рядом детской больницы.