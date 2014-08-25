В Донецке неспокойно, в нескольких районах города нет света и воды

В Донецке в настоящее время неспокойно, залпы и взрывы слышны практически по всему городу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что эпицентр боевых действий сейчас находится в Кировском и Петровском районах Донецка.

В микрорайоне Текстильщик в нескольких местах повреждены линии электропередач, поэтому сейчас все жилые дома и предприятия обесточены. Аварийные бригады приступят к ликвидации повреждений сразу после прекращения боевых действий.

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В городе также есть проблемы с водоснабжением Кировского и Куйбышевского районов, обесточен южный водоузел. Сейчас идут работы по переключению потребителей к другим узлам и уже к вечеру коммунальщики обещают выровнять давление воды в сетях.

В связи с этим в горсовете попросили жителей первых и вторых этажей многоквартирных домов, у кого есть вода, с пониманием отнестись к ситуации и предоставить возможность набора воды соседям с верхних этажей.