В Украине количество переселенцев из Крыма и зоны АТО превысило 126 тыс.

Как сообщает Межведомственный координационный штаб, согласно оперативной информации, общее количество граждан Украины, переселенных из Автономной республики Крым и города Севастополь в другие регионы, составляет 16 тыс. 881 человек, в том числе 4704 ребенка, 1202 инвалида и лица преклонного возраста.

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Из района проведения АТО в другие регионы переселено 109 тыс. 506 человек, в том числе 37 тыс. 391 ребенок, 15 тыс. 729 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 4069 человек, в том числе 1434 ребенка, 567 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Всеговременно размещено 126 тыс. 387 человек, в том числе 42 тыс. 095 детей, 16 тыс. 931 инвалид и лицо преклонного возраста.

Самая сложная ситуация с размещением граждан, организацией их жизнеобеспечения складывается в городе Киеве (принято 22 тыс. 116 человек), Запорожской (16 тыс. 294 человека), Днепропетровской (15 тыс. 62 человека), Харьковской областях (14 тыс. 286 человек), Одесской (8298 человек), Полтавской (7130 человек), Киевской (5745 человек) и Львовской (4718 человек) областях. Меньше всего переселенцев размещено в Тернопольской (897 человек), Волынской (907 человек), Ривненской (1007 человек) и Закарпатской (1190 человек) областях.