Свыше 112,5 тысяч человек выехали из зоны АТО и Крыма в другие регионы Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Межведомственного координационного штаба, в том числе переселены 37 тыс. 354 ребенка, 14 тыс. 817 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 702 человека, в том числе 218 детей, 102 инвалида и лица преклонного возраста.Читайте такжеИз зоны АТО в другие регионы Украины выехали свыше 69 тыс человек

В частности, общее количество граждан Украины, которые переселены из Автономной Республики Крым и Севастополя в другие регионы, составляет 17 тыс. 014 человек, в том числе 4 тыс. 742 детей, 1 тыс. 195 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 39 человек, в том числе 42 ребенка.

Из района проведения АТО в другие регионы переселены 95 тыс. 503 человека, в том числе 32 тыс. 612 детей, 13 тыс. 622 инвалида и лица преклонного возраста. За сутки – 663 человека, в том числе 176 детей, 102 инвалида и лица преклонного возраста, уточнили в ДСНС.Читайте такжеВынужденные переселенцы нуждаются в психологической помощи

Наиболее сложная ситуация с размещением граждан, организацией их жизнеобеспечения складывается в Киеве, где приняли 20 тыс. 105 человек. В Днепропетровской области приняли 13 тыс. 245 переселенцев, Харьковской - 13 тыс. 231, Запорожской - 12 тыс. 857 человек, Одесской - 7 тыс. 722, Полтавской - 6 тыс. 493, Киевской - 4 тыс. 979 человек и Львовской - 4 тыс. 453 человека.

Наименьшее количество расселенных в Тернопольской (822 человека), Волынской (835 человек), Ривненской (875 человек), и Закарпатской (1 тыс. 115 человек) областях, говорится в сообщении.