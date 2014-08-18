В Винницкой области с рельсов сошел поезд
08:28, 18 августа 2014Общество
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Возле с. Сосенка Винницкого района около 18 часов 17 августа на перегоне Винница-Сосонка Юго-Западной железной дороги произошел сход с рельсов 11 пустых грузовых вагонов грузового поезда.
Движение восстановили в 5 часов утра
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Движение железнодорожного транспорта на перегоне временно приостановлено и организовано по объездной схеме.
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В 5 час. 40 мин. 18 августа восстановлено движение поездов по одному пути.
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