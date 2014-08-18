В Винницкой области с рельсов сошел поезд

Возле с. Сосенка Винницкого района около 18 часов 17 августа на перегоне Винница-Сосонка Юго-Западной железной дороги произошел сход с рельсов 11 пустых грузовых вагонов грузового поезда.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Жертв и пострадавших нет. Движение железнодорожного транспорта на перегоне временно приостановлено и организовано по объездной схеме. Читайте такжеИз-за подрыва моста в Запорожской области изменен маршрут трех поездов В 5 час. 40 мин. 18 августа восстановлено движение поездов по одному пути.

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