Томенко: аморально строить памятники на бюджетные деньги

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО будет инициировать введение моратория на финансирование из государственного и местных бюджетов сооружения памятников и культовых сооружений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в Уманском государственном аграрном университете.

«К сожалению, продолжается тенденция остаточного принципа финансирования и государственного внимания к проблемам образования, науки и культуры. В то же время, органы центральной и местной власти активно поддерживают разнообразные сверхдорогие проекты, связанные с использованием бюджетных средств на реализацию архитектурных и художественных проектов», - отметил народный депутат.

Н.ТОМЕНКО сказал, что не понимает моды на сооружение памятников и культовых сооружений за средства государственного и местных бюджетов, а также логики сверхдорогой реконструкции за бюджетные средства исторических или художественных заведений. По его мнению, это является не только неправильным, но и аморальным. «Если территориальная община хочет построить культовое сооружение или памятник, она может привлечь меценатов и собрать на это средства», - убежден депутат.

В связи с этим, считает Н.ТОМЕНКО, необходимо ввести мораторий на использование бюджетных средств для реализации архитектурных и художественных проектов, а вместо этого направить их на решение неотложных проблем образования, науки, культуры или здравоохранения.