Украина признала российский конвой под эгидой Красного Креста гуманитарной помощью

Министр социальной политики Украины Людмила Денисова подписала приказ о признании груза Международного Комитета Красного Креста гуманитарной помощью.

Об этом сообщает официальный сайт Минсоцполитики.

"Согласно статьям 4 и 5 Закона Украины „О гуманитарной помощи” с учетом инициативы Президента Украины П. Порошенко относительно получения гуманитарной помощи в рамках международной гуманитарной миссии под эгидой Международного Комитета Красного Креста признать груз гуманитарной помощью согласно приложению", - говорится в документе.

Читайте такжеСМИ: Украина и Россия договорились о полной проверке гуманитарного конвояПисьмо с перечнем товаров гуманитарной помощи поступил в Минсоцполитики 16 августа за подписью главы региональной делегации Международного комитета Красного Креста Российской Федерации, Беларуси и Молдовы Паскаля Кутти. В связи с этим письмом, гуманитарный груз состоит из товаров общим весом 1856,3 тонны.

Получателем гуманитарного груза является миссия Международного комитета Красного Креста в Украине. Груз будет перемещен представителями МККК в Украину через пункт пропуска БАПП Донецк, говорится в письме.