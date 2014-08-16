Красный Крест отправляет в Украину и Россию дополнительный персонал

Об этом говорится в сообщении комитета, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, четыре сотрудника комитета уже присутствуют непосредственно на месте стоянки российского конвоя в Ростовской области, остальные представители следуют туда же. Группа сотрудников также работает в городе Старобельск, куда уже сегодня утром прибыло около 50 грузовиков гуманитарной помощи от Украины.

«Нам по-прежнему нужны гарантии от всех сторон, вовлеченных в конфликт, что нашим сотрудникам будет предоставлена возможность выполнять свою работу безопасно и с надлежащим уважением к нашим гуманитарным принципам. Учитывая сложности относительно логистики и безопасности, эта операция займет некоторое время, и мы призываем власть обеих стран сделать все возможное, чтобы как можно скорее решить все вопросы», - приводятся в сообщении слова руководителя управления комитета по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии Лорана Корбы.

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Комитет напоминает, что важные практические детали между двумя странами дорабатываются, в частности инспекции и оформление процедур конвоя под руководством России и подтверждение исключительно гуманитарного характера груза. «Если и когда будет достигнута договоренность, мы начнем работать над доставкой этой гуманитарной помощи людям, которые пострадали от конфликта в восточной части Украины, а также в медицинские и другие социальные заведения. Ввиду того, что гражданские лица сейчас пытаются справиться с ограниченным доступом к основным услугам, таким, как поставки воды и электроэнергии, скорость является неотложной», - добавил Корба.

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Комитет напомнил, что с начала кризиса в Украине оказывает гуманитарную помощь и талоны для закупок вынужденным переселенцам, а также медикаменты медицинским учреждениям в Донецкой, Луганской и Харьковской областях для лечения раненых. Комитет посещает лиц, задержанных в связи с текущей ситуацией, и надеется достичь официального соглашения с правительством по этому поводу. Комитет также стремится посещать лиц, которые задержаны оппозиционной стороной.

Комитет продолжает расширять гуманитарную деятельность в соответствии с ситуацией в Восточной Украине и получает финансовую поддержку от Финляндии, Швейцарии, Великобритании и США, а также обществ Красного Креста Канады и Японии.