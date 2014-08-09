В Нидерландах идентифицированы тела 23 жертв сбитого Boeing

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Харькове сказал председатель поисковой миссии Нидерландов по расследованию катастрофы рейса МН-17 Питер Яп Алберсберг.

"Поскольку мы хотим с уважением относиться к чувствам семей погибших людей, мы не разглашаем результаты идентификации. Именно по этой причине мы не можем сказать, сколько людей нам еще потребуется идентифицировать. Но мы точно знаем, что уже было идентифицировано 23 тела", - сказал Питер Яп Алберсберг.

При этом он не смог сказать, какое точно количество тел жертв уже выявлено, поскольку процесс идентификации продолжается. Эксперт предположил, что часть тел могла сгореть во время пожара, возникшего в результате падения.

"На то, чтобы точно сказать, сколько жертв нами идентифицировано и сколько нам еще не хватает, пойдут даже не недели, а месяцы", - подчеркнул председатель поисковой миссии.

Он также добавил, что во время работ эксперты собирали личные вещи, которые могут иметь ценность для членов семей погибших. В настоящее время собрано 10 куб м вещей.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.