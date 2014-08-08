У СБУ есть доказательства перемещения из РФ "Бука" для атаки на самолет "Аэрофлота"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

По его словам, кроме существующих в СБУ доказательств, есть дополнительные доказательства. “Они базируются на свидетельствах местных жителей, которые готовы дать показания в суде. Есть люди, которые готовы свидетельствовать, в частности относительно перемещения трейлера с “Буком”. Есть свидетельства владельца трейлера относительно захвата транспорта, и для чего”, - сказал Ягун.

Отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что, по имеющейся в СБУ информации, на борту российского самолета, который планировали сбить для развязывания войны в Украине российские спецслужбы, было более 250 человек. Кроме того, Ягун отметил, что все окончательные вопросы относительно обнародованной СБУ информации о намерениях российской стороны сбить самолет могут быть сняты тогда, когда будут захвачены и допрошены те лица, которые отдавали приказ об использовании этого зенитно-ракетного комплекса.

На вопрос, где сейчас может находиться эта зенитно-ракетная система, Ягун сказал: “Четко доказаны факты того, что тогда-то он (“Бук”) был завезен, и тогда-то был вывезен. Не хочу прибегать к инсинуациям, но считаю, что его (ЗРК) уже не существует в природе».

В то же время на вопрос, отреагировала ли как-то российская сторона на обнародованную вчера председателем СБУ информацию, Ягун ответил: “Нет”.

Как сообщал УНИАН, 7 августа председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что, по имеющейся информации, вместо малайзийского самолета «Боинг-777» террористы планировали сбить самолет российской компании «Аэрофлот» для полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Читайте такжеБоевые действия на месте катастрофы "Боинга" возобновят после приостановки поисковых работИменно во время уничтожения пророссийскими террористами малайзийского самолета над территорией Донецкой области должен был пролетать российский самолет “Аэрофлота”, который шел рейсом AFL-2074 Москва - Ларнака.

Малайзийский «Боинг-777» пошел на высоте 10 тыс. 100 м, а самолет «Аэрофлота» должен был пролетать на высоте 10 тыс. 600 м. Для уничтожения российского самолета, в котором находились граждане РФ, летевшие на отдых, специально из России был завезен модернизированный зенитно-ракетный комплекс «Бук», который мог работать на значительно больших высотах.

Читайте такжеСБУ перехватила переговоры боевиков за 2 минуты до катастрофы "Боинг": "Птичка" к вам полетелаОднако террористы ошиблись с местом перемещения самолета. По замыслу кураторов из России, ЗРК “Бук” должен был расположиться на западе Донецка в районе населенного пункта Первомайское, но был расположен в юго-восточной части Донецка в районе населенного пункта тоже Первомайское, что свидетельствует о том, что люди, которые должны были осуществить циничную террористическую акцию, были неместные, и не ориентировались как следует на местности.